Россия утратила транспортный суверенитет на море

Елена Острякова.  
18.11.2025 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1314
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина


Российский флот в международной морской логистике занимает всего 5-6%.

Об этом заместитель Министра транспорта РФ Александр Пошивай заявил на парламентских слушаниях «О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня значительная часть экспортно-импортных грузов перевозится судами под иностранным флагом. Из 2115 судов общей вместимостью свыше 30 тыс тонн, заходящих в российские порты, только 54 идут под российским флагом. Остальные иностранцы», – сказал Пошивай.

Он возлагает надежды на принятый Госдумой в первом чтении закон о приоритетном использовании отечественных судов. Правительство выделило на федеральный проект производства судов и судового оборудования более 1,5 трлн руб на 6 лет. Однако новые суда привлекут новые санкционные риски, предупреждает Пошивай.

