Россия увеличила дальность полета «Ланцетов» до 150 километров

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Россия серьезно увеличила дальность полета своего барражирующего боеприпаса «Ланцет», который доставляет большие проблемы ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Свитана, если первые версии «Ланцета» работали на расстоянии до 40 километров, то новые модификации способны поразить цель, находящуюся в 150 километрах от оператора.

«И от «Ланцетов» первых модификаций тоже есть большая проблема. В достаточном количестве, довольно таки неплохой беспилотник… Дальность можно увеличивать за счет увеличения емкости батареи. Потому он может лететь и на 40, и на 80 километров, и до 100, по идее, тоже может. Под прямым управлением дальность может быть до 150 километров, если есть ретранслятор. Ретранслятор там, скорее всего, есть, потому что видно работу «Ланцета» под управлением дронов, которые висят, уровня «Орлана». Они разные могут быть, и системы ретранслирования могут просто подвешиваться. А «Ланцетом» управляет, естественно, оператор», – заявил Свитан.

Напомним, ранее в Сети появились кадры уничтожения «Ланцетом» украинского самолета МиГ-29, стоящего на аэродроме более чем в 80 километрах от линии фронта.