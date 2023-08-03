Россия увеличивает количество и качество ударов по Украине – генерал ВСУ

Россия наращивает количество и мощь ударов по Украине, выбивая самые чувствительные отрасли ее экономики.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, если Украина не сможет уничтожить российский ВПК, то эти удары будут лишь увеличиваться.

«Россия наращивает количество и качество этих ударов. И, к сожалению, они являются достаточно чувствительными для украинской инфраструктуры. То, о чем я предупреждал, что они дождутся, когда мы соберем зерно, а потом начнут наносить удары по нашим элеваторам, так оно и получилось. Ничего сложного в этом нет, потому что враг всегда наносит по тем вещам, которые экономически выгодны для тех стран, которые воюют», – сказал генерал.

«Зерно – это наше золото, наша возможность закупать оружие за счет продажи этого зерна. Вот, как раз Россия лишает нас этой возможности. Плюс, параллельно уничтожает другие экономические предприятия, которые являются для нас чувствительными.

В ближайшее время, если мы не уничтожим их предприятия, которые производят дроны и ракеты, то количество и мощность ударов однозначно увеличатся», – заявил Кривонос.