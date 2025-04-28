«Россия уверена в победе» – украинский политолог принялся похваливать Путина

Вадим Москаленко.  
28.04.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бежавший из Киева украинский политолог Константин Бондаренко начал называть российского президента Владимира Путина «одним из самых влиятельных политических деятелей последней четверти века».

Свои аргументы он привел на канале «Politeka», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший из Киева украинский политолог Константин Бондаренко начал называть российского президента Владимира Путина «одним...

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«По поводу интервью Сергея Лаврова американскому телеканалу CBS, он сказал: «Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки, но есть определенные детали, которые следует доработать, и мы заняты именно этим процессом.

Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении, подчеркнул Сергей Лавров», – зачитал ведущий, и попросил прокомментировать.

По мнению политолога, это уже можно считать выходом на победную риторику.

«Россия всячески уже начинает говорить о том, что «на самом деле мы на правильном пути», «мы довольны результатом в целом», «есть нюансы, но эти нюансы согласуются». Это уже победная риторика», – ответил Бондаренко.

Также он подчеркнул, что одной из сильных сторон России является её президент Владимир Путин.

«Моё отношение к Путину как к политическому деятелю – как к одному из самых заметных, одному из самых влиятельных политических деятелей последней четверти века, и от этого никуда невозможно деться. Да, сегодня Украина и Россия враги, но иногда необходимо уметь признавать сильные стороны врага», – подытожил он.

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