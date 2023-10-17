Россия уверенно пробивает нефтяной потолок. США идут на поклон к своим врагам

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Антироссийские санкции против российской нефти, введенные коллективным Западом, провалились.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит обозреватель Юрий Барсуков, специализирующийся на вопросах энергетики.

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«К середине октября, спустя десять месяцев после введения странами G7 потолка цен на российскую нефть, стоимость Urals не только намного превысила предписанный предел в $60 за баррель, но и ее дисконт к Brent сократился до самого низкого уровня с момента начала конфликта на Украине. Минфин РФ 16 октября сообщил, что за последний месяц дисконт составлял в среднем $10,08 за баррель, а на прошлой неделе, по данным Argus, он упал в Северо-Западной Европе ниже $10. Размер дисконта все больше приближается к уровню фрахта до Индии из европейских портов РФ, который сейчас составляет для танкеров типа Aframax около $7 за баррель», – пишет Барсуков в Коммерсанте».

Отмечается, что это пока вызывает довольно слабую реакцию США и ЕС.

«На прошлой неделе США внесли в санкционный список два танкера, якобы перевозивших российскую нефть выше потолка. Влияние этой меры едва ли будет существенным, учитывая, что, по оценке Lloyd’s List Intelligence, «теневой флот», задействованный в перевозке российской нефти и нефтепродуктов, насчитывает 535 судов», – указывает эксперт.

По его словам, незначительность прямого санкционного давления вызвана его малой эффективностью на таком крупном рынке, как нефтяной. Поэтому США взяли курс на вытеснение российской нефти рыночными средствами за счет роста поставок из Ирана и Венесуэлы. Так, несмотря на санкции, ослаблены меры контроля для Ирана и объявлено о грядущем ослаблении санкций на нефтяную отрасль Венесуэлы.

«Однако текущий рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке ставит под вопрос перспективы такой политики: неясно, смогут ли США и дальше закрывать глаза на рост нефтяного экспорта из Ирана, если военная ситуация в регионе обострится. С другой стороны, закручивание гаек в отношении иранских поставок еще больше ужесточит нехватку среднесернистой нефти, и пока нет свидетельств того, что Саудовская Аравия — единственный игрок, который мог бы легко компенсировать эти объемы, — согласна увеличить добычу. Тем временем слом ценового потолка для российской нефти постепенно становится для западных стран неприятным, но сложившимся положением вещей, борьба с которым выглядит все более сложной и затратной», – резюмирует Барсуков.