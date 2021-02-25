Россия уверенно соскакивает с «нефтяной иглы»

25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Поставки российских товаров и услуг за рубеж в 2021 году превысят экспорт сырья и энергоресурсов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

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«Мы уже практически пополам в долях находимся: 48% несырьевого и 52% сырьевого экспорта. РЭЦ будет делать все, чтобы процент ННЭ в общей структуре поставок рос и был больше, чем вклад энергоресуров. В 2021 году, мы надеемся, это произойдет», – сказал Никишина

Она также отметила, что соотношение между энергетическими и неэнергетическими поставками может меняться в силу разных факторов, например, сокращения сырьевого экспорта. По ее словам, такой вариант нежелателен. Также Никишина выразила надежду, что процентная доля ННЭ будет расти вслед за увеличением физических поставок.

В свою очередь замруководителя ФТС Владимир Ивин говорит, что поводы для таких оптимистичных ожиданий у главы РЭЦ, безусловно, есть.

«Если тенденции 2020 года (в части структуры и стоимости экспорта) укрепятся, то указанный прогноз исполнится. Этому в том числе будет способствовать политика Китая по увеличению импорта продовольствия, рыбы, мяса и других сельскохозяйственных товаров из России», – отметил Ивин.

При этом он указал на очевидные риски: рост цен на углеводороды, ограничения на экспорт зерновых, а также потенциальное исключение золота из списка неэнергетических товаров.

Похожего мнения придерживается старший аналитик корпоративных рейтингов НРА Мария Сулима. По ее мнению, Россия укрепит свои позиции прежде всего как поставщик сельхозпродукции и пластиковых изделий. Кроме того, драйвером роста ННЭ станет экспорт вакцины в десятки стран.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов также считает, что у России имеются все технические предпосылки для дальнейшего увеличения доли ННЭ, но прогнозирует, что, скорее всего, неэнергетический экспорт превысит сырьевой не в этом году, а через три-пять лет.

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