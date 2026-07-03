«Россия уже адаптируется к нашим дроновым налётам» – украинский эксперт
Чтобы прикрыть как можно больше территорий от налётов вражеских дронов, на отделениях российской почты и банков будут установлены системы РЭБ.
Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявила научный сотрудник Центра Wadhwani AI при CSIS Екатерина Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для русских выстраивать систему ПВО ещё сложнее, потому что у них большая территория. Представьте себе, что нужно создать такую сеть или развернуть множество мобильных групп на такой огромной территории или иметь множество датчиков, чтобы можно было составить общую оперативную картину. Это действительно сложно и тяжело.
И мы видим, что русские пытаются предпринимать какие-то необычные меры. Например, они обязывают государственные банки и почтовые службы устанавливать системы РЭБ на крышах своих отделений, потому что они расположены по всей стране.
А еще они хотят научить персонал этих отделений сбивать беспилотники и вооружить их дробовиками, такой закон действительно был принят и подписан», – сказала Бондарь.
«Почему-то мы считаем, что российская армия очень жесткая, очень старомодная в советском стиле. Отчасти так и есть, но есть и новый тип военных, новые лидеры, новые генералы с другим мышлением, которые поддерживают адаптацию и инновации.
И если бы Россия не адаптировалась так же быстро, как Украина, у нас бы не было этой патовой ситуации, верно? Так что это однозначно говорит о том, что Россия тоже очень быстро адаптируется. Они нашли способы работать со стартапами, с нетрадиционными поставщиками, закупать коммерческие технологии и интегрировать их в армию», – добавила она.
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