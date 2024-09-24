Россия уже добилась важнейшей для себя цели спецоперации – Арестович

Анатолий Лапин.  
24.09.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


В нынешнем противостоянии Россия добилась своих главных целей – мир стал многополярным, а США перестали быть гегемоном.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В нынешнем противостоянии Россия добилась своих главных целей – мир стал многополярным, а США...

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По словам Арестовича, Россия смогла выбить себе место среди тех, кто будет участвовать в создании нового миропорядка.

«Страшную вещь скажу – Россия добилась того, что хотела. Нет, это не сухопутный коридор в Крым, как мыслят люди, которые не умеют летать, а попа прилипла к дивану. Россия, когда начинала эту войну… мир не был многополярным, а сейчас он де-факто многополярный. Они решили главную задачу – они навязали Западу многополярный мир и, таки, будет в результате новая «Ялта» – все, что они хотели.

Она может быть не по тем границам, которые они хотели, они могут не выполнить частные задачи: где-то недополучить, где-то получить сильно по сусалам, но они решили главную задачу – эта война начиналась Путиным не для того, чтобы захватить Украину, эта война начиналась для того, чтобы показать Западу, что в ответ на его нежелание строительства многополярного мира с учетом российских и других интересов, Россия готова применять вооруженную силу так долго и так много, сколько понадобится для того, чтобы ее посчитали игроком, с которым нужно торговаться и интересы которого нужно учитывать», – заключил Арестович.

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