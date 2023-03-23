Россия уже достигла всех целей СВО – киевский политолог

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Россия якобы уже достигла всех поставленных в начале СВО целей, так как украинская армия целиком и полностью зависит от иностранных поставок, а экономика полностью уничтожена.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что русские могут сделать? А им больше ничего не надо, кроме того, что уже есть. В ответ они будут лупить уже где-то в других местах. У них всё есть, в два раза больше, чем они заявили на старте войны. Возьмите, напишите, что они заявили, и что они получили по факту. У нас демографическая пропасть, экономика, долги, территориальные потери. Если армия на 100% зависит от поставок из-за рубежа – это и есть демилитаризация. А когда речь идёт о выводе войск, я считаю это манипуляцией. Потому что вывод войск не означает возврат территорий. Это может быть продуктом переговоров, когда русские выводят регулярную армию, на её месте создавая территориальную оборону, или ещё что-то, полицию, милицию, гвардию. Но регулярные войска могут вывести взамен на альтернативный отвод у нас. То есть, демилитаризация по той карте, которую рисовали по Днепру», – сказал политолог.

По мнению Чаплыги, от Украины уже сейчас остался жалкий обрубок, который вполне устроит Москву в качестве буферной зоны.

«Им не нужен контроль. Им нужна просто демилитаризация от точки схождения трёх границ вниз, потому что там их прикрывает с Запада нейтральная Беларусь. Мы не считаем её нейтральной, но с точки зрения, оказывается, всех, в том числе США, она нейтральная. Да им насрать, что там будет, это дистанция. А там будут шантажировать обрубком. То есть, даже без захвата Одессы, если нет блокады, то это обрубок», – добавил он.