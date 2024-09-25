«Россия уже нацеливает ракеты» – в Киеве ждут остановок АЭС и массовых блэкаутов в октябре
Распределительные станции на АЭС являются самым слабым местом украинской энергетики, Россия уже готовится их поразить.
Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил сочувствующий украинским националистам киевский адвокат Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что мы получаем электроэнергию из ЕС, имеем ветровые и солнечные электростанции – это всё хорошо, но они не обеспечивают и 10-20% генерации в нашей стране. Сегодня, когда у нас практически нет ни ТЭЦ, ни ТЭС, ни ГЭС, у нас атомные электростанции являются главным – при том, что мы сейчас имеем свет.
А если эти распределительные станции будут уничтожены? На Украине будет если не полноценный блэкаут, но электричество будет несколько часов в сутки. И это – задача России», – сказал Смолий.
«А наша задача, и наших партнёров – сделать так, чтобы у них это вообще не получилось, или с минимальным ущербом для нашей страны. А для этого нам нужно у каждой АЭС поставить по крайней мере по одному «Пэтриоту».
Мы рассчитывали, что часть ПВО будет на Украине на протяжении лета и осени. К сожалению, согласно официальным источникам, доставка этих систем задерживается. И это даёт возможность России. Они сейчас накапливают ракеты, и скорее всего, в октябре начнут массированно бить по территории Украины», – заключил он.
Спасибо!
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