Распределительные станции на АЭС являются самым слабым местом украинской энергетики, Россия уже готовится их поразить.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил сочувствующий украинским националистам киевский адвокат Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы получаем электроэнергию из ЕС, имеем ветровые и солнечные электростанции – это всё хорошо, но они не обеспечивают и 10-20% генерации в нашей стране. Сегодня, когда у нас практически нет ни ТЭЦ, ни ТЭС, ни ГЭС, у нас атомные электростанции являются главным – при том, что мы сейчас имеем свет.

А если эти распределительные станции будут уничтожены? На Украине будет если не полноценный блэкаут, но электричество будет несколько часов в сутки. И это – задача России», – сказал Смолий.