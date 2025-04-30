Россия уже победила в военно-дипломатической стратегии – экс-полковник СБУ

Первым объявляя перемирия в удобные для себя сроки, Владимир Путин переиграл Украину на дипломатическом поле боя.

Об этом на канале «Разные люди» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий программы пожаловался, что объявленное Владимиром Путиным майское перемирие ставит Украину в невыгодное положение.

«В свое время-то советская военная наука базировалась на теории рефлексивного управления. И одно из главных правил рефлексивного управления – это проявлять инициативу, и давать управляющее воздействие в адрес своего противника, постоянно заставлять его реагировать.

И вот, смотрите. Первое перемирие инициировал Путин. Второе перемирие сейчас, опять же, инициирован Путин. И вот мне кажется, это как раз четко укладывается в теорию рефлексивного управления, потому что заставляет Украину реагировать. И получается, любая реакция – не выигрышная.

Как вы считаете, если бы, например, Зеленский объявил перемирие с пятого числа, должна ли быть здесь такая инициатива на тактическом или на оперативном уровне?», – спросил ведущий.