Россия уже замещает европейские рынки для своих энергоресурсов

19.05.2022  11:52 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Нефть, Политика, Россия, Экономика, Энергетика


В случае отказа стран Евросоюза от закупки энергоресурсов в России, им придется покупать их по более дорогой цене.

Об этом на марафоне «Новые горизонты» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам чиновника, Россия уже направляет свою нефть на те направления, откуда энергоресурсы перенаправлены в ЕС.

«Баланс производства энергетических ресурсов сохраняется. И если в одном месте убывает, значит, в другом прибывает. В случае сокращения объема наших энергоресурсов в Евросоюз, о чем политики сегодня заявляют, разрабатывают очередной пакет санкций, произойдет просто их удорожание», – сказал министр.

«Ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте. Заплатить за это дороже, потому что цены однозначно вырастут, вырастет стоимость доставки, фрахта, нужно будет вкладывать новые инвестиции в создание инфраструктуры соответствующей.

Произойдет просто перераспределение, а мы направим свои энергетические ресурсы на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в ЕС. Сегодня это во многом уже происходит», – заявил Новак.

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