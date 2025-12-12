Россия ужесточает позицию – нужна не сделка, а капитуляция Украины
Украине нужно не торговаться, а принять все условия России.
Об этом на канале «4 News» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Определенно, это не должна быть сделка. Сейчас мы должны говорить о капитуляции, потому что Киеву нужно думать не о сделке, а о ситуации в экономике Украины, ситуации в Европе, где больше нет свободных денег для Украины.
Они поставили Киев в такое положение, когда ему нужно думать, как спасти государство, чтобы оно не стало несостоятельным. Определенно: должна быть определенная капитуляция», – сказал Келин.
Британский ведущий возразил:
«Это не основа для мирных переговоров, не так ли? Мирные переговоры должны быть о сделке и компромиссе, а не о капитуляции. Никто не хочет сдаваться».
Российский посол настаивал:
«Это вопрос переговоров. Но сделка – это другое, когда на поле есть определенный баланс, но на поле нет баланса. Мы определенно в выигрышной ситуации, потому что линия фронта очень быстро продвигается, все быстрее и быстрее.
Осенью мы освободили 87 населенных пунктов. Сейчас в Мирнограде окружены тысячи элитных украинских войск. Почти сформировались котлы в трех или четырех районах вдоль линии фронта. Мы продвигаемся к Краматорску, потому что Северск пал. Новопаловка почти пала.
Конечно, мы хотели бы закончить это дипломатическими усилиями. И как можно скорее. Но это будет на наших условиях», – подытожил дипломат.
