Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно не торговаться, а принять все условия России.

Об этом на канале «4 News» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Определенно, это не должна быть сделка. Сейчас мы должны говорить о капитуляции, потому что Киеву нужно думать не о сделке, а о ситуации в экономике Украины, ситуации в Европе, где больше нет свободных денег для Украины. Они поставили Киев в такое положение, когда ему нужно думать, как спасти государство, чтобы оно не стало несостоятельным. Определенно: должна быть определенная капитуляция», – сказал Келин.

Британский ведущий возразил:

«Это не основа для мирных переговоров, не так ли? Мирные переговоры должны быть о сделке и компромиссе, а не о капитуляции. Никто не хочет сдаваться».

Российский посол настаивал: