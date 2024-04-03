Россия ужесточает удары, поскольку на Западе об Украине говорить не с кем – Макгрегор

Анатолий Лапин.  
03.04.2024 14:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 676
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия ужесточает удары по Украине, потому что не видит возможности провести переговоры с Западом.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ужесточает удары по Украине, потому что не видит возможности провести переговоры с Западом....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Макгрегора, российское руководство поняло, что единственным выходом из ситуации будет тот, который они сами себе изберут.

«То, что мы видели в прошлом, было очень целенаправленным и постепенным, потому что в Москве всегда была надежда, что у них будет партнер по переговорам на Западе – будь то европейский, американский или, предпочтительно, оба. Я думаю, что московское руководство искренне верило в то, что если они будут действовать предусмотрительно и осторожно, то найдут, с кем поговорить. От этого сейчас полностью отказались. Я думаю, что русские знают, что выхода нет, кроме того, который они сами изберут.

И то, что мы сейчас наблюдаем, – это наращивание дальнобойных высокоточных ударов по всей энергосистеме, источникам энергии, транспорту, арсеналам боеприпасов. Все эти объекты систематически подвергаются нападению. И причина этого очень проста – как только вы лишитесь всего этого и уничтожите всю противовоздушную оборону и энергетику, произойдут две вещи. Во-первых, население скажет, что не может здесь выжить и уедет. Русские хотели бы, чтобы гражданское население покинуло эти места, они не хотят пробиваться сквозь города, полные людей. И во-вторых, они не хотят иметь дело с угрозами своим собственным силам сверху», – заявил Макгрегор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть