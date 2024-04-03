Россия ужесточает удары, поскольку на Западе об Украине говорить не с кем – Макгрегор

Россия ужесточает удары по Украине, потому что не видит возможности провести переговоры с Западом.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макгрегора, российское руководство поняло, что единственным выходом из ситуации будет тот, который они сами себе изберут.

«То, что мы видели в прошлом, было очень целенаправленным и постепенным, потому что в Москве всегда была надежда, что у них будет партнер по переговорам на Западе – будь то европейский, американский или, предпочтительно, оба. Я думаю, что московское руководство искренне верило в то, что если они будут действовать предусмотрительно и осторожно, то найдут, с кем поговорить. От этого сейчас полностью отказались. Я думаю, что русские знают, что выхода нет, кроме того, который они сами изберут.

И то, что мы сейчас наблюдаем, – это наращивание дальнобойных высокоточных ударов по всей энергосистеме, источникам энергии, транспорту, арсеналам боеприпасов. Все эти объекты систематически подвергаются нападению. И причина этого очень проста – как только вы лишитесь всего этого и уничтожите всю противовоздушную оборону и энергетику, произойдут две вещи. Во-первых, население скажет, что не может здесь выжить и уедет. Русские хотели бы, чтобы гражданское население покинуло эти места, они не хотят пробиваться сквозь города, полные людей. И во-вторых, они не хотят иметь дело с угрозами своим собственным силам сверху», – заявил Макгрегор.