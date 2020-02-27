Россия в 2020 году закрепит господство и будет готова к десанту в Одессе

27.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Российский флот в 2020 году закрепит господство на Азове и в Черном море, ВМС Украины не имеют сил для противодействия.

Об этом в своем блоге пишет редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора», напоминая, что с 2014 года состав Черноморского флота пополнился 38 боевыми кораблями, катерами и подлодками, а также более чем 40 вспомогательными судами.

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«Мы можем сколько угодно насмехаться с падающих самолетов, горящего «Кузнецова» или бестолковых «Панцирей», но это не отменяет того, что враг накапливает на южном фланге серьезные силы. И, рано или поздно, но их будет более чем достаточно, чтобы реализовать свои имперские амбиции по отношению к нам», – отмечает Чмут.

«Реагирует Украина на угрозы с моря? Что сделано как предыдущей, так и действующей властью для увеличения цены будущего конфликта? Много вопросов без ответов. К сожалению.

2020-й для России будет годом закрепления своего господства в Азовско-Черноморском бассейне. Будут новые ракетные корабли с «Калибрами», будут новые патрульные корветы, будет усиливаться вспомогательный флот – как прибрежный, так и «открытой воды».

В то же время, Украина за 6 лет достигла:

Абсолютно несбалансированного флота, где 80% – это береговая компонента уровня Сухопутных войск.

Ни одной противокорабельной ракеты.

Небоеспособный флагман «Гетман Сагайдачный».

Ни одного полностью боеспособного гидроакустического комплекса и торпед на кораблях

Отсутствует единая система разведки и освещения надводной обстановки.

Отсутствует современное минное и противоминное вооружение.

Отсутствует качественная система обороны военно-морских баз и пунктов базирования флота.

На весь флот есть один ЗРК 70-х годов прошлого века. Этот список можно продолжить.

Конечно, есть и позитив: создание водолазной школы ВМС, передача флоту многоцелевого судна «Александр Охрименко», создание лучшей в армии сержантской школы – Центра подготовки сержантов ВМС, получено 2 патрульных катера «Айленд» от США, налажено регулярное присутствие кораблей НАТО в Одессе, стажировка и обучение наших моряков в западных странах.

Это был бы хороший результат для неустойчивой страны и флота. Но точно не для тех, кто в любой момент может получить массированное наступление с юга с блокированием торговых путей, ракетно-бомбовым ударом и высадкой морских десантов. Думаете, это не возможно? А кто думал в 2010-м, что оккупация Крыма и война на востоке возможна?» – сокрушается украинский эксперт.