Россия в «час икс» использует «Телеграм» для атаки Украины

Константин Серпилин.  
30.04.2024 18:22
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Соцсети, Спецоперация, Украина


Подконтрольный российским спецслужбам мессенджер «Телеграм» стал основным источником информации на территории Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подконтрольный российским спецслужбам мессенджер «Телеграм» стал основным источником информации на территории Украины. Об этом...

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«Мы – самая демократичная страна в мире в условиях войны. Даже мировые демократии вводили элементы цензуры, и это оправдано, потому что война в информационной сфере не менее убийственная, чем война на земле.

Китай не воюет с США, но там запрещён Инстаграм и другие американские мессенджеры. Америка не воюет с Китаем, но делает всё, чтобы запретить Тик-ток, по крайней мере, на уровне войска и чиновников, и вообще.

То есть, сегодня социальные сети – это средства агрессии, глубокого проникновения. И потому, я думаю, что это ошибка – позволять России под видом демократии так свободно гулять по наши тылам. Это может иметь последствия. Дуров очень долго маскировался под нейтрального, сбежал за границу, но вся информация, которая проходит через «Телеграм», фиксируется российскими спецслужбами. И рано или поздно это выстрелит», –  паниковал Сиротюк.

«Все эти российские соцсети должны быть забанены. Украинцы очень быстро перейдут на «WhatsApp» и другие источники информации. Потому что вражеский «Телеграм» стал основным каналом распространения информации в условиях войны. Очень удобен, все к нему привыкли. Но российские спецслужбы точно в «час икс» это используют. Уже сейчас мы видим, как они за секунду забанили чат-боты ГУР и ВСУ, которые выполняли полезные функции», – добавил он.

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