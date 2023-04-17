Россия в Донбассе решает проблему русофобского населения Украины – Алкснис

Владимир Гладков .  
17.04.2023 21:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 686
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия намерена забрать под свой контроль всю территорию Украины, предварительно уничтожив на линии боестолкновения неонацистов и русофобов.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия намерена забрать под свой контроль всю территорию Украины, предварительно уничтожив на линии боестолкновения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«То, что я наблюдаю сейчас, в том числе и в Артёмовске, ход военных действий, у меня есть впечатление, что стратегически Россия намерена забрать всю Украину себе. Но предварительно она намерена решить проблему с русофобским населением», – сказала Алкснис.

По мнению обозревателя, украинские неонацисты и прочие русофобствующие – будут либо уничтожены, либо выгнаны из страны.

«И она сейчас решается. Идёт просто уничтожение. Причём они сами прут, чего уж там. Идёт просто физическое уничтожение наиболее отмороженных сил. А уничтожение мужского населения – вещь для генофонда очень специфическая.

Кто может – бежит. Можно не сомневаться, что женщины тоже побегут. И в результате на территории останется, как минимум, нейтрально настроенное для России население. Остальные или полягут, или уедут», – подытожила она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть