Россия в Донбассе решает проблему русофобского населения Украины – Алкснис

Россия намерена забрать под свой контроль всю территорию Украины, предварительно уничтожив на линии боестолкновения неонацистов и русофобов.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я наблюдаю сейчас, в том числе и в Артёмовске, ход военных действий, у меня есть впечатление, что стратегически Россия намерена забрать всю Украину себе. Но предварительно она намерена решить проблему с русофобским населением», – сказала Алкснис.

По мнению обозревателя, украинские неонацисты и прочие русофобствующие – будут либо уничтожены, либо выгнаны из страны.

«И она сейчас решается. Идёт просто уничтожение. Причём они сами прут, чего уж там. Идёт просто физическое уничтожение наиболее отмороженных сил. А уничтожение мужского населения – вещь для генофонда очень специфическая.

Кто может – бежит. Можно не сомневаться, что женщины тоже побегут. И в результате на территории останется, как минимум, нейтрально настроенное для России население. Остальные или полягут, или уедут», – подытожила она.