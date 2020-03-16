Россия в годовщину референдума провела учения по отражению захвата Крыма

16.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Силы Черноморского флота провели учения по отражению воздушной атаки на Крым. Кроме того, отработано уничтожение ракетным ударом кораблей противника.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках учений вражеские цели имитировали экипажи самолётов СУ-24, Су-30, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27, которые заходили на полуостров с разных направлений. Авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.

В свою очередь боевые расчёты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям.

Также экипаж подводной лодки «Колпино» нанес условный ракетный удар по корабельной группировке условного противника.

Экипажи самолёта Бе-12 и вертолёта Ка-27ПЛ отработали практические навыки по освещению надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море и выдачи данных на подводную лодку для подготовки и нанесения ракетного удара.

В свою очередь, экипаж ПЛ выполнил электронные пуски ракет по разведанным целям условного противника.

Вражеские цели имитировали малые противолодочные корабли и вспомогательные суда.