Россия в любой момент радикально расширит свою специальную операцию – офицер США
У России достаточно резервов и гиперзвуковых ракет, чтобы ответить на любую эскалацию со стороны НАТО.
Об этом в интервью американскому телеведущему Марио Навфалю заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Те, с кем я разговаривал на российской стороне, очень разочарованы тем, что они не знают, почему они не делают то, что мы называем большими маневрами.
Потому что они говорят, что у них есть сотни тысяч солдат, которые даже не участвуют в боевых действиях и находятся в стратегическом резерве.
Это потому, что Россия подсчитала, что в нынешних условиях они могут медленно и методично уничтожать ВСУ, пока в какой-то момент не сломается структура, и тогда они буквально смогут взять все, что захотят. Они могут войти в страну, если произойдет крах», – сказал Дэвис.
«Однако, если это изменится, если Запад даст кучу ракет Томагавк, и другие дальнобойные ракеты, и начнёт атаковать теневые флоты, это станет экзистенциальной угрозой для россиян, и они расширят масштабы операции.
Многие на Западе думают, что это все, на что способна Россия. А я утверждаю, что это определенно не все, на что они способны. Они могут сделать гораздо хуже. Сейчас они наращивают запасы [оружия], в том числе гиперзвук.
И если они почувствуют, что этот медленный процесс не сработает, а риски выросли, они ускорятся.
Вот почему я говорю, что нам нужно заключить сделку прямо сейчас. Это будет невыгодное соглашение, но если мы этого не сделаем, то мы увидим, что вся Украина будет завоевана.», – добавил подполковник.
