Россия в обороне заняла в 4,5 раза больше территории, чем ВСУ в «контрнаступе» – военкор

Анатолий Лапин .  
14.08.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока ВСУ хвастаются, что за два месяца «мясных штурмов» захватили аж 180 квадратных километров, российская армия маневренной обороной освободила почти в четыре с половиной раза больше земли на Купянском направлении.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока ВСУ хвастаются, что за два месяца «мясных штурмов» захватили аж 180 квадратных километров,...

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По словам Хайруллина, лишь за неделю было освобождено 15 населенных пунктов, которые не идут в сравнение с Урожайным Донецкой области, перешедшей в «серую зону».

«Украинцы же декларируют свое наступление, как единую операцию, и они задекларировали, что взяли 180 квадратных километров. Причем, с того момента, как они задекларировали, – это на участке шириной 100 километров. И Купянск-Сватово тоже ширина 100 километров. Так вот, грубо говоря, они взяли 180 квадратных километров, 50 километров мы уже успели у них отпилить назад.

А мы, между прочим, на сегодняшний момент, почти 900 кв.км взяли. А если брать еще с агломерацией Соледар-Артемовск, то уже больше полуторы тысячи километров мы освободили…

Я хочу сказать нашим военблогерам и всем остальным, которые стонут про Урожайное, – за это время наши взяли, только за эту неделю – больше 15-ти населенных пунктов», – заключил Хайруллин.

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