07.03.2020, Нью-Йорк, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Сирия, США, Сюжет дня, Украина
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Россия в ООН дала жёсткий ответ на обвинения в «оккупации Крыма»




Западные «борцы за демократию» не имеют морального права заявлять об «оккупации Крыма», население которого в подавляющем большинстве поддержало воссоединение с Россией. Термин «оккупация» куда больше подходит к действиям США в Сирии, где американские войска захватили месторождения нефти.

Об этом, выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Своего рода лейтмотивом сегодняшнего заседания стал тезис об «оккупации» Крыма. Я хотел бы попросить всех задуматься, а что такое оккупация?

Вот, например, Украинская ССР была в свое время оккупирована немецко-фашистскими войсками в период Второй мировой войны. Там были карательные зондер-команды, которые боролись с партизанами, они с опорой на местных коллаборационистов, которых сегодня в Киеве возводят в ранг национальных героев, гасили любое недовольство. Итог их деятельности в общей сложности – гибель от 8-ми до 10-ти миллионов украинцев, русских, евреев, поляков и всех других, кто сопротивлялся новой власти…

Или, например, отдельные северо-восточные районы Сирии до сих пор оккупированы американскими войсками, которые, как выразился президент Трамп, «берегут там нефть». Я что-то не слышал, чтобы въезд в эти регионы был свободный, чтобы там были туристы. Это действительно называется оккупация.

А теперь давайте возьмем Крым. В прошлом году его посетило семь миллионов туристов как из России, так и из Украины и других государств. Семь миллионов при численности жителей 2,5 миллиона примерно. Украинцев, кстати, приезжает все больше. Сейчас около уже миллиона. Многие из тех, кто посещает, публикуют огромное количество записей в соцсетях, фотографий, отзывов.

В этом году к регулярному автомобильному сообщению по Крымскому мосту добавилось сообщение железнодорожное – пассажирское и грузовое. Можно ожидать, что поток туристов вырастет еще.

Хочу подчеркнуть – на полуострове нет закрытых для туристов районов для посещения, нет каких-либо запретов на контакты с крымчанами. Где каратели, спрошу я вас? А где сопротивляющиеся оккупации партизаны? Где вообще оккупанты в Крыму?

Судя по всему, для вас оккупанты – это 2,5 миллиона крымчан, которые живут на своей земле и вполне довольны жизнью», – заявил Полянский.

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