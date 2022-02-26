Россия в ООН: Денацификация Украины скоро закончится

Украинские националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, размещая свою военную технику в жилых кварталах.

Об этом, выступая на Совбезе ООН, заявил представитель России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом дипломат подчеркнул, что российская армия не ведет обстрелы гражданской инфраструктуры, но скоро выполнит задачу по демилитаризации и денацификации Украины.

«Президент Путин и Министерство обороны России четко и ясно заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности, категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталов позиций артиллерии и систем залпового огня – это прямое нарушение норм международного гуманитарного права…

Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом, а проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», – заявил Небензя.