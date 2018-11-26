Россия в ООН: Корабль «Украина» идёт на дно

26.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Поддерживаемый Западом проект антироссийской Украины оборачивается полным крахом – коллапсом в экономике и обнищанием простого населения, поэтому киевская верхушка сделала ставку на войну.

Об этом на экстренном заседание Совбеза ООН сказал зам представителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За эти пять лет удалось через промывку мозгов и тотальную антироссийскую пропаганду посеять ненависть к РФ у части украинского общества. Части весьма активной и навязывающей своими недемократичными методами мнение пассивному меньшинству.

Однако за это время не удалось посеять вражду к украинцам у моих соотечественников. Мы их по-прежнему любим, верим в их мудрость и охотно принимаем у себя. Слушаем их рассказы о страданиях, бедствиях и беззакониях, творящихся в некогда богатой и удачной стране. Из которой сегодня разбегаются в разные стороны люди, понимая, что этот корабль тонет.

Да, господа, ваш пятилетний антироссийский политический проект, который попросту можно было назвать «анти-Россия», сегодня на глазах у всех терпит фиаско. И вы сами прекрасно знаете реальные, а не декларируемые темпы майданных реформ. И о других разрушительных процессах, подталкивающих Украину еще ближе к пропасти.

В этих условиях всем мало-мальски грамотным политтехнологам известен прием, к которому прибегают обанкротившиеся и цепляющиеся за власть политики во всем мире – это война.

Именно поэтому, а совсем не из-за мифической российской агрессии, никак не удается потушить пламя братоубийственной войны на Донбассе. Не удается, потому что тушите вы его, господа, бензином, состоящим из украинского национализма и русофобии.

И это при том, что план борьбы с разрушительным огнем давно выработан и утвержден, в том числе, в Совете безопасности. Это Минские договоренности. Не секрет, что так называемый конфликт на Востоке Украины в Вашингтоне могли бы решить за 10 минут, просто дав команду своим киевским подопечным.

И вот теперь, ближе к намеченным на март выборам, обанкротившейся майданной команде, очень нужно серьезное обострение обстановки, а в идеале – вообще война. Без этого надежд остаться у власти у них вообще нет. Нужна очередная порция антироссийского дурмана, чтобы нищающие вот уже пять лет люди поверили, что все беды у них – не из-за правителей и западных кукловодов, а из-за России.

В отличие от вас, мы в России не боимся называть вещи своими именами. Не опускаем стыдливо глаза, как это делают наши польские коллеги, наблюдая за тем, как в соседнем государстве прославляют тех, кто в годы Второй мировой войны самым жестоким образом уничтожил сотни тысяч поляков, евреев и русских», – сказал представитель РФ, обращаясь к залу.