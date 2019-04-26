Выборы
26.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Россия в ООН объяснила, почему Путин не поздравил Зеленского

Россия не будет посылать символические цветы и поздравления избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому до тех пор, пока он не продемонстрирует свои истинные намерения по изменению ситуации в Донбассе. Об этом, выступая в рамках внеочередного заседания Совбеза ООН заявил представитель России в организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат подчеркнул, что заявления Зеленского часто противоречат друг другу, пока его точная позиция не ясна.

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«Пока цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от победившего на выборах президента Зеленского, пока противоречивы.

Мы искренне заинтересованы в том, чтобы он предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации, но по делам узнаются намерения, а не заранее, поэтому мы будем следить за тем, как он будет реализовывать объявленные им желания изменить ситуацию на Донбассе.

Будем смотреть, будет ли он придерживаться Минских соглашений или будет придумывать новые форматы как это сделать. Время покажет», – заявил Небензя.

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