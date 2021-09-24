Россия в ООН поддержала Белоруссию, забыв о её прошлом предательстве

24.09.2021 21:26 (Мск), Москва, Елена Острякова

Постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов выступил сегодня в защиту Белоруссии на 48-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он назвал доклад верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет «политически ангажированным» и содержащим «заранее запрограммированные выводы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он стал еще одним примером грубого вмешательства во внутренние дела суверенной Белоруссии под предлогом мнимой заботы о правах человека. Рассматриваемый сегодня доклад в очередной раз доказал контрпродуктивность и бесперспективность создания политически ангажированных страновых мониторинговых механизмов, под какой бы личиной они ни учреждались. Подобный подход способен лишь обострять конфронтацию», – сказал Гатилов.

Отметим, что представители Белоруссии в ООН не спешат выступать в поддержку России. Так, в феврале Валентин Рыбаков не попытался защитить союзника, который подвергался жесткой консолидированной критике коллективного Запада на заседании Генассамблеи, посвященной Крыму и Донбассу.

Вместо этого белорусский дипломат назвал Украину «братской и близкой» страной и сосредоточился на рекламировании Минска как переговорной площадки. По вопросу Крыма белорусский представитель не сказал ни слова, хотя западные дипломаты необоснованно обвиняли Россию в нарушении прав человека на полуострове.

На сегодняшнем заседании представитель Белоруссии Юрий Амбразевич также поостерегся называть Россию главным союзником своей страны, упомянув ее в паре с Китаем.

«Помимо трибуны ООН Запад использует для давления на Беларусь широкий набор мер, все компоненты гибридной войны. Эти меры под предлогом защиты прав человека направлены на искусственную мобилизацию протестных настроений, подстрекательство радикалов на противоправные формы протестов, несущие угрозу обществу и государству. Главная же цель этого процесса – революционная смена власти и, в конечном счете, смена геополитической ориентации страны, которая является стратегическим партнером России и Китая в центре Европы», – сказала Амбразевич.

Она не признала резолюцию Совета и назвала действия белорусских властей законными и оправданными.

На сессии представители Запада консолидировано обвиняли Белоруссию в нарушении прав человека во время прошлогодних массовых протестов. В защиту Минска выступили представители 14 стран. Представители Ливана и Азербайджана высказались по принципу «и вашим, и нашим». Молдова от слова отказалась.