Россия в ООН признала Украину оккупированной

20.02.2019, Нью-Йорк, Владимир Гладков

Оккупантом украинской территории является постмайдановская власть, а не Российская Федерация.

Об этом в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил представитель России Василий Небензя.

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Отметим, что внесение в повестку дня вопроса о «ситуации на временно оккупированных территориях Украины» было инициировано Украиной. В ходе обсуждения страны ЕС и представители прозападного лагеря обвинили РФ нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, милитаризации Черного моря и Крымского полуострова.

В свою очередь представитель РФ в ООН отметил, что Украина навязывает всему мировому сообществу ложь о том, что Россия является агрессором, в то время, когда украинская власть посылает танки и артиллерию бомбить районы Донецка и других городов Донбасса.

«Название, предложенное, а точнее навязанное для сегодняшнего мероприятия, умышленно звучит так, чтобы вводить в заблуждение. Если кто-то и оккупирует сегодня украинскую территорию, то это майданная власть, находящаяся под внешним управлением. Про Крым я сегодня даже говорить не буду. Крым – это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда самими крымчанами», – заявил Небензя.

«Президент Порошенко лично сделал лозунг о российской оккупации, своим политическим кредо. Этим они пугают мир, а в своей стране разжигают ненависть к России и всему русскому, не гнушаясь оскорбительными высказываниями в адрес российского руководства и народа. К сожалению, вынужден сказать, что там, где президент Порошенко, там пахнет порохом. Порохом братоубийственной войны. Напомню, это не Донбасс пришел в Киев. Это «рыцарское воинство», по определению президента Порошенко, пришло на Донбасс.

Это из их орудий обстреливались жилые кварталы Донецка и других городов, от которых гибли мирные украинские граждане. Лозунг о «российской агрессии» очень удобен для оправдания украинского действия, а заодно и бездействия. Но вот проблема, стоило нам 12 февраля задать прямой вопрос главе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине послу Апакану, он вынужден был сказать, что никаких регулярных российских войск в Донбассе нет», – резюмировал российский дипломат.