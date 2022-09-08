Россия в ООН в ответ на претензии США напомнила о тайных тюрьмах

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Новости Украины

США и их сателлиты попытались обвинить Россию в нарушении прав человека из-за спасения жизней мирных жителей, которые были эвакуированы или добровольно переехали на территорию РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на состоявшемся заседании Совбеза ООН, представитель США Линда Томас заявила, что фильтрационные мероприятия, которые позволяют России выявить пособников неонацистов, нарушают права человека.

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«Все записывается: имя, кто ваш ребенок, биометрию собирают, забирают у вас телефон, смотрят, есть ли у вас антироссийские СМС, проводят допросы, вас избивают, оскорбляют, унижают. А если считают, что вы чем-то угрожаете, вас могут подвергнуть пыткам и убить. Ведь, если вы в возрасте, когда можете идти в армию, вы должны бороться за Россию, и вы должны, в противном случае, если не можете воевать, переезжать на территорию России и жить там. Это и есть фильтрация, вот информация из достоверных источников относительно фильтрационных операций, которые разработала Россия на территории Украины… Как россияне относятся к украинским детям – многие, тысячи становятся жертвами фильтрации. Зачастую их отрывают от родителей, перевозят на территорию Российской Федерации, там их усыновляют или удочеряют», – заявила Томас.

Ее поддержали другие представители западного мира, выступив с похожими заявлениями, например, постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

«Россия систематически задерживает, фильтрует и депортирует украинских мужчин и женщин, и детей. Это леденит кровь и является страшным напоминанием истории Европы. Гражданские лица все больше сталкиваются с допросами, обысками и заставляют обнажаться, у них отбирают вещи, собирают данные, подвергают жестокому обращению при пропуске через фильтрацию. Тех, кого считают самыми опасными, как сообщается, задерживают на неопределенный срок в центрах содержания, других, в том числе детей без сопровождения, принудительно депортируют в Россию. Мы призываем Российскую Федерацию позволит ООН и другим международным организациям получить немедленный, полный и беспрепятственный доступ к тем, кто содержится в фильтрационных лагерях и центрах задержания», – потребовала Вудворд.

По мнению постпреда РФ в ООН Василия Небензи, обвинения США выглядят нелепо, учитывая то, как сами Штаты ведут себя по отношению к задержанным и мигрантам.

«Если речь идет о выявлении среди желающих выехать в Россию украинских граждан, боевиков национальных батальонов или солдат ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения, то это нормальная практика для любой армии мира. Лучше других про фильтрационные мероприятия могут рассказать как раз американские коллеги, запросившие это заседание. Взять хотя бы начатую предыдущей администрацией программу высадки в Мексике десятков тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища в США. Мигранты содержались в нечеловеческих условиях, лишенные права на юридическое представительство их интересов, а также на справедливое судебное разбирательство. При этом, американские власти зачастую разделяли семьи, направляя детей и родителей в разные центры содержания. Много лет незаконно содержатся в заключении без суда и следствия узники тюрьмы Гуантанамо – пожалуй, самого темного пятна на изрядно испачканной правочеловеческой репутации США. До сих пор никто не понес ответственности и за применение пыток и жестокое обращение с заключенными в секретных тюрьмах ЦРУ, которые в 2000-е годы действовали в том числе и в европейских странах. Хотел бы еще раз спросить свою американскую коллегу или просто коллег из Соединенных Штатов в порядке любопытства – Соединенные Штаты допускали правозащитные организации системы ООН? Посещали ли представители, например, УВКПЧ, узников в тюрьме Гуантанамо?», – поинтересовался Небензя.

Российский дипломат также напомнил, что Россия с начала украинского кризиса стала страной, принявшей наибольшее количество беженцев.

«Российская Федерация – крупнейшая страна-реципиент украинских беженцев. Всего в Россию из Украины, ДНР и ЛНР прибыли более 3 миллионов 700 тысяч человек, из которых 600 тысяч детей. Если вычесть из этого числа обладающих российскими паспортами граждан ДНР и ЛНР, то численность граждан Украины, выехавших в Россию, составляет, по оценкам ООН по делам беженцев, свыше двух миллионов 400 тысяч человек. И эти люди содержатся не в тюрьмах, таких, как, например, Гуантанамо, а живут свободно и добровольно в России, никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны», – подчеркнул постпред РФ.