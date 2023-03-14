Россия в ООН жаловалась на «русскоязычного еврея» и его хозяев

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В ходе заседания Совета безопасности ООН, посвящённого русофобии на Украине, постпред России Василий Небензя напомнил, как Владимир Зеленский был избран народом за обещания мира и соблюдение прав Юго-Востока.

Однако, только сев в президентское кресло, «русскоязычный еврей» цинично наплевал на все предвыборные обещания, продолжив политику своих предшественников.

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«Это было не ответом на действие России, а целенаправленными попытками уничтожения русского языка и культуры на Украине. Тем самым вопиющим образом нарушались права русскоязычного населения», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что гонения значительно усилились после февраля 2022 года – украинские официальные лица уже не скрываясь начали призывать об уничтожении всего русского в стране, в том числе и людей.

«То, что сейчас происходит на Украине – это тотальный запрет на русский язык. С осени прошлого года к принятым законам добавился полный запрет на изучение русского в школах, даже в качестве иностранного языка. На всё это никак не реагируют наши западные партнёры, продвигающие в принципе многообразие и защиту национальной и культурной идентичности лишь у себя дома. У свирепствующей на Украине русофобии есть много проявлений. Помимо тех, что я уже упомянул, это и борьба с русскими книгами. Их сейчас, как в нацистской Германии, уничтожают. Это и постыдная борьба с памятниками, и с имеющими отношение к России географическими названиями. Подвергнуться на Украине репрессиям сегодня можно за одно слово на русском. За русскую песню, за чтение русских новостей, за русское сообщение в телефоне. То, что происходит – это настоящая языковая инквизиция и мракобесие, от которых страдают и погибают ни в чём не повинные люди», – возмутился Небензя.

Он подчеркнул, что шефствующие над Киевом страны западного блока не только не спешат прекращать беспредел, но и сами применяют такие же практики.

«И всё это происходит на глазах наших западных коллег, которые тоже недалеко ушли, и начали запрещать всё русское. Мы это всё видим, и объясняем тщательно скрываемой вами ненавистью к нашей стране, нашему языку, религии и культуре. И никаким отношением к Специальной военной операции царящий в ваших странах русофобский беспредел не объяснить», – подытожил он.