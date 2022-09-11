Россия в ответ на предложение Макрона свернуть СВО нанесла удар по стандартам НАТО

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Новости Украины

Первый за все месяцы СВО массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины был нанесён Россией. Сразу несколько областей на севере и востоке Украины были отключены от электроэнергии, начались перебои с водоснабжением, задержка поездов на железной дороге. Это произошло из-за поражения ТЭС, в результате чего энергетическая система не справилась с нагрузкой. Южноукраинской и Хмельницкой АЭС пришлось отключать свои блоки.

Примечательно, что удар был нанесен вскоре после телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Елисейский дворец сообщил, что в ходе беседы президент Франции высказался за прекращение СВО на Украине и начало переговоров с Киевом (пресс-служба Кремля о такой инициативе француза не сообщала).

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«Владимир Владимирович, спасибо за принятое решение. Уважаю», – прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.

Его коллега считает, что Россия, ударив по электростанциям, всего лишь повторила опыт военных кампаний стран НАТО.

«Всю энергетическую, транспортную и телекоммуникационную инфраструктуру Украины необходимо уничтожить. Она должна отсутствовать на этой территории как класс. Если уж воевать по стандартам НАТО, то надо воевать по стандартам НАТО, а не играться в бирюльки с противником», – одобрительно воспринял удар военный эксперт Владимир Орлов.

Интересно, что поначалу российские военкоры преподнесли удары по украинским ТЭС крайне язвительно, памятуя, как в Киеве утверждали, будто бы это русские обстреливают сами себя на Запорожской АЭС.

«Сами себя обстреливают из «Химарсов» и сидят без света», – написал Максим Фомин («Владлен Татарский»).

Впрочем, примерно через полтора часа электроснабжение в отключенных регионах Украины начали восстанавливать. Параллельно пропагандисты и верхушка киевского режима шлют проклятия в адрес России.

«Холод, голод, тьма и жажда — для нас не так страшны и смертельны, как ваши дружба и братство», – выступил с очередной порцией бравады Владимир Зеленский.

Правда, заодно в СМИ уже публикуются призывы к населению – готовиться к подобным ЧП, особенно в период холодов.

«Бандеровцы начали подготовку к зиме. Как бы поняли сегодня вечером, что зима будет холодной. Выпукло осознали», – констатирует фронтовой репортер Дмитрий Стешин.

Донецкий социолог Денис Селезнев опасается, что Киев в отместку нанесет аналогичные удары по станциям в ЛДНР.

«Наши походу начали сносить электростанции. Выглядит красиво, но боюсь, что и Донецк может без электричества остаться, так как они достают до наших ТЭС, будем надеяться, что мы запитаны уже на РФ», – поделился опасениям Селезнев.

Военкор Герман Куликовский подчеркивает, что удар по ТЭС не должен быть разовой акцией.

«Работа по инфраструктуре – это дело не одного дня и не одного залпа ракет. Сейчас необходимо оценить возможности Украины к перераспределению мощностей, скорости восстановления разрушенных объектов. Но оценка – это не пауза, удары по следующим объектам должны идти в параллели с анализом получаемых данных. Тем более хохлы решили не только забрать у нас Крым, Донбасс, получить репарации и контрибуции, но и превратить Россию в Веймарскую Германию. Раз официальные лица Украины заявляют о подобном, то самое время превратить Украину в страну середины 19 века», – полагает Куликов.

С ним согласен публицист Дмитрий Ольшанский.

«Украина не боится Россию. Вообще. Поэтому и лидирует, то и дело отправляя нас в нокдаун. Россия же начнет лидировать только в том случае, если Украина вдруг испугается. И не просто испугается, но почувствует беспомощность, шок, ощутит, что ей никто не поможет, никакая Анджелина Джоли и никакая Лиз Трасс. Что у поддержки Запада – есть четкие рациональные пределы, а вот у России пределов просто нет. Тогда весь их гонор улетучится, а после этого – начнет спотыкаться их армия, развалится управление, все пойдет вразнос. Как это сделать конкретно? Легко догадаться. Передовые державы Запада уже устраивали нечто подобное – каждый может открыть Википедию и все узнать. Но об этом не нужно писать, это нужно делать, и делать срочно, пока еще не поздно. Новости сегодняшнего вечера – это только первый робкий шаг в нужную сторону», – пишет Ольшанский.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников призывает не больщаться по поводу удара по ТЭС.

«Не обольщаемся. Все решается на поле боя. Нужны завтра, послезавтра, на неделе наступательные акции, мощные, стремительные. Пусть пока тактические. Потом будут и стратегические, решающие, победные», – подчеркнул Решетников.