Россия в последний раз спасла Лукашенко

24.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Если Александр Лукашенко продолжит политику многовекторности и доведёт ситуацию в Белоруссии до того, что России придётся вводить войска, Москва возьмёт на себя ответственность за наведение порядка в этой стране.

Об этом в эфире YouTube-канала «Политическая Россия» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Лукашенко будет и дальше пытаться «сохранять баланс», то Россия за него никакой ответственности не несёт. Если на клетке с медведем висит табличка «в клетку не залазить», а вы лезете, то администрация зоопарка не несёт ответственности за то, что вам отгрызли голову – табличка висела…

А если ситуацию в Белоруссии придётся стабилизировать при помощи российских вооруженных сил, то тогда Россия принимает на себя ответственность за ситуацию в Белоруссии, а не за то, чтобы сохранить власть Лукашенко.

Потому что, если сохранить в Белоруссии стабильность можно только при помощи российских Вооруженных сил, то тогда Лукашенко страну уже потерял.

Тогда Россия будет уже пытаться организовать в Белоруссии какой-то общественный консенсус, тогда уже Россия будет собирать какие-то Координационные советы и всё остальное. Безусловно, при участии Лукашенко, потому что он серьёзный игрок в белорусской политике, но тогда уже не только вместе с ним, а и со всеми остальными белорусскими политическими силами придётся выстраивать новый формат белорусского общества», – сказал он.

Ищенко подчеркнул, что Россия Белоруссию не бросит, однако Александр Лукашенко, если продолжит делать глупости, рискует лишиться единоличной и полной власти.

«Потому что если на территорию Белоруссии будут вынуждены (войти) российские Вооруженные силы, или даже просто российская полиция – значит, что Лукашенко власть уже не удержал, что большая часть белорусского народа против него, что даже силовики не все ему лояльны. Потому что сейчас мы прекрасно видим – ему достаточно опоры на силовиков.

По крайней мере, президент РФ сказал, что Белоруссию мы не бросим. Если мы приняли на себя ответственность, то её придётся нести до конца. И если Лукашенко действительно прохлопает своё счастье ушами, то придётся приходить и помогать белорусам остаться нормальным обществом, а не пойти по пути Украины», – добавил эксперт.