Россия в Приамурье открывает двойной транспортный коридор в Китай

15.02.2021, Москва, Елена Острякова

В Амурской области создаются два знаковых объекта: трансграничный автомобильный мост и трансграничная канатная дорога.

Об этом сегодня на заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам заявила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина, передает корреспонедент «ПолитНавигатора».

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«Мост уже построен, мы все ожидаем запуска грузового движения. Проект обеспечит грузооборот до 4 млн тонн и пассажиров до 2 млн человек ежегодно. Фактически на Дальнем Востоке создается новый международный транспортный коридор с Китаем, который создает условия для развития современных экспортноориентированных производств, энергетики агропромышленного комплекса, а также транспортной, логистической, деловой, туристической и иных сфер. Данный коридор обеспечит максимально комфортные условия для бизнеса и пассажиров», – сказала Половайкина.

По ее словам, в 2020 году началось строительство трансграничной канатной дороги.

«Запуск запланирован к 2023 году. Инвестиции с российской стороны составят 9 млрд рублей. Проект включает в себя канатную дорогу, и четырехэтажную терминальную станцию на площади пяти гектаров, в которой помимо залов пункта пропуска будут обустроены торговые и культурные площадки. Проект будет якорным для последующей застройки центральной части Благовещенска, обеспечит ежегодный пропуск через государственную границу порядка двух миллионов пассажиров», – рассказала чиновница.

Председатель комитета Константин Косачев напомнил, что водная граница России с Китаем по Амуру составляет 3 тыс км.

«За всю многовековую историю наших отношений с этой соседней страной на этих трех тысячах км не было ни одного мостового перехода. Появились действительно реальные проекты, прежде всего, инфраструктурного характера, которые превращают регион из конечного, тупикового – в транзитный», – отметил Косачев.