Россия в СБ ООН: Авторы крупнейшего в истории геноцида хотят дестабилизировать Балканы и всю Европу

Защищая в ООН сербов от обвинений в совершении «геноцида» в Сребренице, РФ защищает, в том числе, себя. Ведь если соответствующая резолюция будет принята Генассамблеей ООН, аналогичные безосновательные обвинения могут быть выдвинуты и против России, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером во вторник, 30 апреля, по инициативе России состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ). Непосредственным поводом для этого послужила подготовка к рассмотрению на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 6 мая резолюции о признании событий 1995 года в Сребренице (БиГ) геноцидом.

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Коротко напомню читателям, что же происходило в окрестностях городка Сребреница в 1992-1995 годах в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине, в которой принимали участие мусульмане-бошняки, сербы и хорваты. На этой территории, которую называют Подриньем (она находится на западном берегу реки Дрина, разделяющей Сербию и БиГ), на протяжении столетий жило смешанное сербско-мусульманское население. Но в 1993 году Сребреница была захвачена мусульманскими боевиками под командованием Насера Орича, и в городе не осталось ни одного серба.

Хотя боевики Орича использовали Сребреницу как базу для террора сербского населения (в 1993-1995 годах было убито более трех с половиной тысяч сербов Подринья – как в самой Сребренице, так и в соседних общинах Братунац, Зворник, Миличи), Сребреница была объявлена «охраняемой ООН территорией» и туда ввели батальон голландских «голубых касок». Однако и после этого вылазки мусульманских боевиков в сербские сёла не прекратились, причём большинство преступлений они совершали в дни великих христианских праздников – Рождества, Пасхи, Троицы, Дня Святого Георгия и т.д.

Отчаявшись прекращения этого террора, 11 июля 1995 года войска Республики Сербской освободили Сребреницу. Мирное мусульманское население на автобусах отправили в соседний охраняемый «голубыми касками» анклав – Горажде, а боевики Насера Орича были интернированы. После этого сербские солдаты, у многих из которых родственники были убиты в Подринье, совершили военное преступление – расстреляли более 1900 пленных мусульман. При этом среди бошняцких боевиков было немало 16-ти и 17-летних подростков, которых позже попытались выдать за невинных жертв вооружённого конфликта.

Но главная фальсификация была не в этом. На Западе сразу же заявили, что в Сребренице было убито «более семи тысяч мирных мусульман», хотя в коллективных могилах были найдены останки лишь 1923 человек. Тогда экспертиза Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) превратила их в 3568 «фрагмента тел», а после МТБЮ и вовсе безо всяких доказательств заявил о 8372 «жертвах геноцида в Серебренице». При этом в список «жертв геноцида» были внесены умершие при родах дети, а также люди, погибшие за несколько лет до событий в Сребренице, причём по всему Подринью. А несколько лет назад директор Мемориального центра в Сребренице Эмир Сулягич перезахоронил на его кладбище останки своего отца, погибшего в 1992 году в Братунце.

Выступая на заседании СБ ООН, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество остановить процесс скатывания Боснии и Герцеговины в пучину эскалации с непредсказуемыми последствиями для всего балканского, а возможно и европейского региона.

Небензя отметил, что выдвинутый мусульманами-бошняками и их западными покровителями проект резолюции Генассамблеи ООН о признании событий в Сребренице геноцидом был инициирован без необходимого на то согласия Президиума Боснии и Герцеговины. Согласно Конституции БиГ, вопросы внешней политики должны решаться консенсусом всех трех членов Президиума, представляющих три государствообразующих народа – сербов, хорватов и мусульман.

По оценкам постпреда России при ООН, крайне циничным выглядит то, что «первую скрипку» в продвижении этого очень опасного документа взялась играть Германия – страна, совершившая в XX веке, в ходе Второй мировой войны, крупнейший геноцид за всю историю человечества.

«Этот чудовищный факт навсегда останется в мировой истории. Сложно забыть и то, что Германия принимала самое деятельное участие в развале Югославии, – заметил российский дипломат. – Ведь первые после Второй мировой войны боевые вылеты немецкие самолеты совершили в 1995 году для бомбардировок Сараево».

Василий Небензя заявил, что проект резолюции ГА ООН по Сребренице – однобокий, политически заряженный и не имеющий ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года для достижения национального примирения.

«Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же», – заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что резолюция о геноциде в Сребренице в июле 1995 года де-факто провозгласит сербов «геноцидным народом» и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (одного из двух субъектов, составляющих БиГ). В свою очередь, президент Республики Сербской Милорад Додик сказал, что принятие этой резолюции осложнит до дисфункции отношения внутри БиГ и грозит гибелью всей страны в будущем.

Стоит отметить, что позиция России по упомянутой резолюции важна не только в контексте защиты сербского народа и Сербии, единственной страны Европе, которая не ввела санкций против РФ. Дело в том, что с самого начала СВО Украина обвиняет Россию в «геноциде украинцев», а после кровавой провокации киевских властей в Буче – эти обвинения лишь усилились.

И если Западу удастся обвинить сербов в «геноциде в Сребренице» в случае двух тысяч реальных жертв, то ничто не помешает провести через Генассамблею ООН резолюцию с обвинением России в осуществлении «геноцида в Буче», выдав за его жертв мирных жителей, убитых самим киевским режимом.