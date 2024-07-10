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Распространяемые украинской пропагандой тезисы о том, будто бы Россия вымаливает у Запада перемирие на Украине – враньё, поскольку русские сейчас на подъеме, а Владимиру Путину удалось сформировать антиамериканскую коалицию, усилить свое влияние и удержать экономику.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, известный в прошлом работой на Виктора Ющенко и другие антироссийские проекты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину сегодня перемирие невыгодно, он себя сейчас неплохо чувствует. Весь мир вокруг него вращается, все пытаются с ним договориться, экономику он сумел стабилизировать. Вопросы с мобилизацией и пополнением армии он тоже решил, «расходного материала» ему пока хватает. Да, его армия наткнулась на сильного противника, в которого превратилась украинская армия… Но он в шоколаде, условно говоря. И крушения России не произошло, крушения экономики не произошло – более того, он активно переформатировал мир. Образовалась антизападная, антиамериканская коалиция, – то, что мы любим называть «осью зла», и она ему обеспечивает экономику и серьезное влияние в мире, и так далее, и так далее», – Гайдай приоткрыл глаза «громадянам».