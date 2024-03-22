Россия в Совбезе ООН твёрдо намерена замучить США вопросом сербского Косово

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Россия намерена регулярно ставить обсуждение проблемы Косово в ООН, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Об этом дипломат сказал в ходе прошедшей в белградском «Русском Доме» конференции «Агрессия НАТО. 25 лет спустя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, инициировавшая заседание сессии (Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии), усердно работает над ней, но Запад выступает решительно против ее проведения. Мы – реалисты, и не питаем иллюзий, что Запад может немедленно изменить свое отношение и признать ответственность за агрессию 1999 года», – сказал Боцан-Харченко.

По его словам, после проведения такой сессии, по инициативе России будут проходить регулярные заседания по Косово в ООН, вопреки желанию Запада, в первую очередь, США, которые перевели нерешенный вопрос в формат ЕС. И довели, по сути, до состояния этноцида сербского населения края сепаратистским режимом Альбина Курти.

Боцан-Харченко считает, что возвращение обсуждения косовского вопроса на площадку ООН не сразу, но постепенно позволит обеспечить более справедливый подход к переговорам по Косово и большую безопасность для сербов в Косово. Он также указал, что выполнение резолюции 1244 Совбеза ООН в целом помогло бы справедливо урегулировать кризис в Косово и принести стабильность на Балканы, но Запад не выполняет свои обязательства, хотя Сербия выполняет то, что было подписано ранее.

«Есть многочисленные соглашения, подписанные Западом, но они служат лишь прикрытием их планов. То же самое было и с Минскими соглашениями», – отметил русский дипломат.

Посол напомнил, что именно Запад создал нацистский режим в Киеве и совершил государственный переворот, после чего развязал войну на Украине. Отправной точкой всего, что происходит сегодня на земле Украины, по его словам, стали бомбардировки Сербии.

«Они хотели превратить Косово в антисербский анклав и подчиненную территорию, в то время как на Сербию, а также на сербский народ, живущий там, по-прежнему оказывается давление. Их цель сегодня — поставить Сербию на колени, а тогда их целью был распад Югославии и господство на Балканах», – подчеркнул Боцан-Харченко.