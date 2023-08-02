«Россия в течение трех десятилетий создавала нам угрозы и проблемы» – глава молдавской дипломатии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску прокомментировал решение о сокращении числа российских дипломатических работников в рамках передачи «Открытый диалог».

Свой демарш он организовал на платформе портала Deschide.md., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Россия, по словам Попеску, до этого решения вела «неуважительную политику по отношению к гражданам Молдовы». В значительной степени это решение является якобы ответом на такую политику.

«Россия предпочла быть страной, которая создает угрозы, проблемы, имеющие негативные последствия. В течение последних трех десятилетий мы были свидетелями открытой поддержки приднестровского сепаратизма, незаконного нахождения российских войск, эмбарго», – вещал глава молдавского внешнеполитического ведомства.

По его словам, “враждебная политика России” в отношении Молдовы имеет «долгую историю», и в последнее время «эта враждебная и неуважительная политика усилилась»:

«За последний год или около того у нас было несколько неприятных эпизодов, когда к нам относились враждебно и неуважительно. У нас были инциденты с российскими ракетами, которые пересекали наше воздушное пространство, что создавало нам огромные проблемы с точки зрения авиаперевозок. Осенью этого года были снижены поставки газа, были попытки дестабилизировать Молдову путем подготовки насильственных действий, вмешательства в избирательные процессы в Республике Молдова», – заявил Попеску.

По словам министра, «было установлено, что часть российского дипкорпуса на территории Республики Молдова преследовало иные цели, чем дипломатия, а именно шпионаж, дестабилизация, вмешательство во внутренние дела».

«Поэтому было принято решение сосредоточить взаимодействие с Россией через более ограниченное количество людей, и мы надеемся, что те, кто останется, будут вести себя как дипломаты и работать для поддержания диалога», – резонировал Нику Попеску.

Глава молдавской дипломатии признал, что действия Кишинёва координируются с другими странами:

«Несколько стран мира в условиях войны в Украине сократили количество российских дипломатов. То, что сделала Республика Молдова, является частью логики действий нескольких стран. Это было суверенное решение, которое было принято Республикой Молдова, о чем наши партнеры узнали, когда оно уже было принято и применено», – утверждал Попеску.

Интересно, почему об «угрозах и проблемах», создаваемых «в течение тридцати лет», ничего не было известно президенту Петру Лучинскому, который вместе с Борисом Ельциным открывал в Кишинёве новое здание российского посольства? Почему первые лица Молдовы, включая премьер-министра Влада Филата и других представителей «Альянса за евроинтеграцию» из года в год посещали торжественные приёмы в посольстве России?

И почему у самого Нику Попеску не свербило в душе, когда он оканчивал МГИМО в 2002 году? Каким же беспринципным надо быть, чтобы учиться в столице государства, которое «угрожает и создаёт проблемы» твоей родной стране! По всей видимости, дело в зарубежных хозяевах, приказавших выпускнику московского ВУЗа не любить Россию.