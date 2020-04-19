Россия в условиях кризиса поддержала многовекторного Додона тайным кредитом

19.04.2020, Москва, Елена Острякова

Россия предоставит Молдове кредит на сумму 200 миллионов евро. Соглашение об этом в Москве подписал посол Молдовы в РФ Андрей Негуца.

Об договоренности в своем телеграм-канале написал президент Молдовы Игорь Додон, для которого крайне важна финансовая помощь с учетом грядущих выборов главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додон напомнил, что в субботу отмечалась знаменательная дата: в 1480 году Молдавское княжество (Țara Moldovei) и Русское государство установили дипломатические отношения.

«И очень символично, что именно к этой дате братский российский народ протянул нам руку помощи в трудный период и выделил финансовую помощь в размере 200 млн. евро для покрытия нужд нашего бюджета», – написал Додон.

Практически одновременно с Россией решение о выделении Молдове аналогичного кредита принял МВФ.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил в эфире RTR Moldova, что средства обоих кредитов помогут покрыть половину дефицита госбюджета на текущий год, который составляет более 800 млн евро.

«Нам пришлось сильно увеличить расходную часть и сильно уменьшить доходную часть, что, естественно, приводит к большому дефициту государственного бюджета – 16 млрд 200 млн лей. Это является следствием снижения почти на 7 млрд лей прогнозируемых доходов и повышения почти на 3 млрд расходов. Нужно искать источники финансирования этого дефицита. И здесь основная часть – внешние заимствования», – сказал Кику.

Молдавский политолог Андрей Андриевский обращает внимание на то, что единственным источником новостей про российский кредит являются соцсети Игоря Додона.

«Об этом кредите не говорит ни сайт Госдумы, ни сайт правительства, ни СМИ. Можно предположить, что его выделили тайным образом, потому что сейчас сложное время, и выделять кредит другому государству – непопулярная мера. Можно предположить, что там сделали все скрытно, и поверить Игорю Николаевичу, что такой кредит существует в природе», – предположил Андриевский.

Напомним, что президент Молдавии Игорь Додон добился для своей страны статуса наблюдателя в ЕАЭС, однако о полноценном членстве в Евразийском союзе Кишинев переговоры не ведет, предпочитая сохранять соглашение об ассоциации с ЕС.

При этом Додон убеждал Россию предоставлять скидки на газ Молдове даже в статусе наблюдателя ЕАЭС.

«Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет… Если сейчас Молдову поставить перед выбором, она взорвется, как Украина», – уверял Додон.