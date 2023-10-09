Россия в западных СМИ: «Голод, люди ловят на улицах кошек и собак»

Жители Европы уверены, что в России пустые прилавки магазинов, и люди вынуждены есть домашних питомцев. Реальность настолько разнится с навязанным представлением об уровне жизни в России, что иностранцы теряют сознание.

Об этом в программе «Политотдел» на «Крым 24» сообщил доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На высоком брюссельском уровне, даже до начала конфликта (на уровне 2013-14 года), ставилась задача, которую решить не удалось: санкции в отношении президента России и его ближайших помощников, советников и так далее. Когда выяснилось, что это не удалось, было принято решение, особенно после 2022 года, устроить санкции, чтобы усложнить жизнь всем и каждому. Тебе нужно импортное лекарство? Мы его тебе не дадим. Тебе нужны сложные очки? Мы их не дадим. Ты хочешь купить современный компьютер в свой институт? Ну, и далее этот идиотизм опускался всё ниже и ниже», – описал Межевич.

Профессор привел в пример статью в немецкой прессе, что какой-то немец кривыми путями добрёл до российского магазина на окраине Москвы, и там ему пришлось вызывать «скорую».

«Потому что он погулял между прилавков, упал в обморок и чуть не умер. Потому что он увидел ровно всё то, что есть в его Германии, и ещё плюс много другого, чего в Германии в силу разных причин нет. А он-то думал, что мы друг друга доедаем, а оказалось, что нет. И тут огромная проблема для нашей победы – она даже не на прилавке, хотя это отдельная история, а в информации. Они ведь искренне уверены, что я сейчас вот выступлю, пойду во двор, поймаю кота и буду из него делать чахохбили. В том-то и дело, что это нам кажется смешно, а они-то в этом уверены», – указал Межевич.

Он рассказал, что отправил своему коллеге, который живёт в одной из стран Прибалтики, видеорепортаж из обычного «Перекрестка».

«Русский в Прибалтике тоже становится немножко прибалтом. Он переписал цены, пересчитал из рублей в евро и говорит: так у вас всё дешевле! А мы-то думали, что у вас, если что-то и есть, то это может попробовать только старший советник президента России. А я же вижу, какие-то там старушки у вас на видеозаписи ходят. Вот в этом смысле мы уже победили – победили в Крыму, в Калининграде, в Пензенской области, победили всюду. Потому что мы сохранили свою жизнеспособность и способность к экономическому воспроизводству», – заключил Межевич.