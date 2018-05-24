Политнавигатор - Новости России и Украины
24.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина

Россия ведет себя в отношении Украины как шизофреник


Политика России в отношении Украины имеет признаки психического расстройства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми.

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«Отношение России к Украине шизофреническое. С одной стороны, она говорит о преступном перевороте и нацистском режиме. Но при этом она его признает. Украина имеет самый большой торговый оборот с Россией. Что только Украина не делала, какие мерзости не произносила, она остается вашим торговым партнером. Это чистая шизофрения, которую нужно лечить», – сказал Кедми.

Он также считает, что текущая политика России на Украине провалилась.

«Проблема не решена. Украинская политика должна стать частью общей стратегии России на всем постсоветском пространстве. Нужно обозначить «красные линии», пересечение которых является казусом белли. Мировая держава так себя ведет», – сказал Кедми.

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