Россия ведёт «атомную экспансию» по всему миру

Вадим Москаленко.  
07.05.2024 22:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Россия, Энергетика


Строя атомные электростанции по всему миру, Россия проводит глобальную экспансию, и делает другие страны зависимыми на десятки и сотни лет.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, разыскиваемый органами РФ по двум уголовным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Строя атомные электростанции по всему миру, Россия проводит глобальную экспансию, и делает другие страны...

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«Росатом» очень активно действует в мире. Очень активно. Сейчас огромное количество проектов, за десяток, а может быть и больше, это те, которые новость строятся. А еще в обслуживании несколько десятков атомных станций, которые они построили», – сказал Арестович.

«Это экспансия. Экспансия очень серьезная, потому что атомная энергетика, строительство атомных станций привязывает страну, которую построили, к России на десятки лет, до сотен. Вот вам 100-летние договора. Напоминаю, что наша Чернобыльская АЭС выводится из строя 60 лет. По планам. Это только выводится из строя. А эксплуатация и все остальное – это длинная история.

Российские атомные станции есть в Венгрии, в Турции, и много где ещё. И это очень серьезный геополитический рычаг такой», – подытожил экс-советник Зеленского.

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