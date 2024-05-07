Россия ведёт «атомную экспансию» по всему миру

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Строя атомные электростанции по всему миру, Россия проводит глобальную экспансию, и делает другие страны зависимыми на десятки и сотни лет.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, разыскиваемый органами РФ по двум уголовным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Росатом» очень активно действует в мире. Очень активно. Сейчас огромное количество проектов, за десяток, а может быть и больше, это те, которые новость строятся. А еще в обслуживании несколько десятков атомных станций, которые они построили», – сказал Арестович.

«Это экспансия. Экспансия очень серьезная, потому что атомная энергетика, строительство атомных станций привязывает страну, которую построили, к России на десятки лет, до сотен. Вот вам 100-летние договора. Напоминаю, что наша Чернобыльская АЭС выводится из строя 60 лет. По планам. Это только выводится из строя. А эксплуатация и все остальное – это длинная история. Российские атомные станции есть в Венгрии, в Турции, и много где ещё. И это очень серьезный геополитический рычаг такой», – подытожил экс-советник Зеленского.