Россия ведёт три войны: с Западом, с фашизмом и гражданскую – Мащенко

Украина стала очень успешным проектом США на пути к большой стратегической задаче ослабить, а еще лучше – уничтожить Российское государство. В этом плане Украина – провальная история для России, где переплелись две войны, Гражданская и Великая Отечественная.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, журналист Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня обсуждаем Украину, где было 52 млн человек, стало 18 млн, где была экономика, которая могла делать самолёты, корабли, ракеты, которые выходили в космическое пространство и много всего остального. А сейчас не может делать ничего. Страну, у которой была одна территория, а сейчас она уменьшилась процентов на 20, и уменьшится ещё. А может быть, вообще не останется никакой территории с названием «Украина». Это несостоявшееся государство, это провальный проект и прочее. Но это только половина правды, потому что Украина – это очень успешный проект, чрезвычайно успешный. Просто, не украинский, а американский проект. И в этом смысле он удался», – считает медиатехнолог.

«Потому что задача, большая стратегическая, в ослаблении, а в идеале – уничтожении исторического Российского государства. А Советский Союз, конечно же, был историческим Российским государством, очередной версией великой Российской империи. И распад Советского Союза – это была первая часть большой операции по ослаблению и уничтожению исторической России. А то, что происходит сейчас на фронтах специальной военной операции – это продолжение этой истории.

И в этой истории погибли, наверное, полмиллиона. Потому что к украинским погибшим солдатам и офицерам нужно прибавить российских погибших. Это продолжение истории, это “успешный проект”, это постепенно, год за годом, доведённая до пропасти Украина», – подчеркнул Мащенко.

Поскольку Украина стала успешным американским проектом, то в этом смысле он провальный для исторического Российского государства.

«Эти ошибки, которые мы сейчас пытаемся исправлять, и я уверен, исправим, но исправляем ценой большой крови, ценой потери огромных сил, того, что мы не можем тратить сейчас средства на мирное развитие России, а вынуждены тратить на специальную военную операцию. И не было бы этой независимой от России и зависимой от США Украины, если бы не было исторической России, Михаила Сергеевича Горбачёва, Бориса Николаевича Ельцина и всей той камарильи, точно такой же, как сейчас окружает господина Зеленского. Историческая правда сложнее и трагичнее, на мой взгляд», – подчеркнул обозреватель.

Он привел статистику: в 1991 году, по официальным данным, на Украине было 12 миллионов этнических русских, но уровень владения русским языком достигал в стране практически 100%, а украинским – 30%. Сегодня же все переформатировано и перестроено до минимального владения русским языком и практически 100% украинским.

«Мы очень много говорим о том, что у нас нынешняя специальная военная операция – это в известном смысле продолжение проблематики борьбы Великой Отечественной войны. Всё время вспоминаем. Недавно вспоминали годовщину победы в Курской битве, до этого – в Сталинградской. Эти связи есть, нацистская идеология есть, Бандера, Шухевич. Но одновременно, и об этом тоже нужно говорить, специальная военная операция имеет много черт войны гражданской. И я не знаю, сколько людей по фамилии Шевченко сейчас есть в рядах армии России, которые воюют на фронтах специальной военной операции, и сколько людей с фамилией Иванов есть с той стороны, в рядах Вооруженных сил Украины. Самый простой медийный пример – один из главных спикеров Зеленского Михаил Подоляк и блогер-миллионник Юрий Подоляка с нашей стороны. Это большая трагическая история, в которой переплетается проблематика Великой Отечественной и проблематика Гражданской войны. История о том, как часть большого великого исторического Российского государства попытались переформатировать, превратить в антироссию. И наши главные враги не в Киеве – главные враги, конечно, в Вашингтоне», – заключил Мащенко.