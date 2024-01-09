Россия вернет Харьков, Николаев и Одессу, – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 19:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Следующей крупной целью России станет Харьков, а вслед за ним ВС РФ займут Одессу и Николаев.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующей крупной целью России станет Харьков, а вслед за ним ВС РФ займут Одессу...

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По словам Риттера, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно потребовать мира сейчас, в противном случае его стране придет конец.

Она (война) ведется не в Луганске, не в Донецке, она ведется в Харькове, и это начало территориальных захватов России. Я верю, что они собираются захватить Харьков и удержать его за собой. А затем они продолжат наступление, пока не возьмут Николаев и Одессу. Это конец Украины как современного национального государства, если Зеленский не поступит разумно, а именно – не потребует мира прямо сейчас. Но если вы посмотрите на его жалкое выступление в журнале «Тайм», то увидите, что этот человек добился своего – он похож на актера, который забыл, что он всего лишь играет роль в фильме», – заявил Риттер.

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