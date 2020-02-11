11.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Россия вернет посла в Киев, но не сразу – эксперты


Пока Украина не готова к возвращению российского посла в Киев, но к концу года может начаться обсуждение возможной кандидатуры этого посла.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

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«Пока еще преждевременно говорить о возвращении российского посла. Киев не готов к этому. Уже пошли комментарии отсюда, что это не ко времени и прочее.

Пока это лишь заявка на то, что может состояться в будущем. В кратко- и среднесрочной перспективе обмен послами не стоит на повестке дня. Конечно, важно, что такие слова прозвучали.

Российская сторона заявила о готовности, украинская – о неготовности. Но, я думаю, что к концу этого календарного года эта тема будет актуализирована и уже начнется обсуждение персоналий послов», – прогнозирует Рудяков.

Эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики Владимир Воля также считает, что этого не произойдет в ближайшем будущем.

«В ближайшие полгода ситуация не благоприятствует возвращению российского посла в Киев. Заявление Лаврова следует расценивать как его видение позитивного сценария в развитии отношений между Украиной и Россией.

Лавров подразумевает, что такой сценарий был бы желателен, но он не сказал, что это реалистично. Он просто озвучил некий позитивный сценарий как он его видит», – считает Воля.

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