Россия вернется в СНВ только с «Цирконами» и «Кинжалами»

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Госдума проголосовала сегодня единогласно за приостановление участия России в Договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Законопроект внес в парламент президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США не скрывают, что совместно со своими сателлитами стремятся нанести России стратегическое поражение. Подстегиваемая Вашингтоном напряженность выходит далеко за рамки украинского кризиса. Ситуация радикальным образом изменилась по сравнению с тем периодом, когда Договор разрабатывали и заключали. Направленность этих усилий против нашей страны не скрывается», — заявил замглавы МИД Сергей Рябков, представлявший законопроект.

Депутат Андрей Картаполов считает, что повод для выхода России из договора дали США, которые «очень вольно относятся к трактовке положений этого документа».

«Они в одностороннем порядке вывели около 100 единиц вооружений, переведя их в разряд учебных. Когда РФ предложила провести проверку этого, наши партнеры под надуманным предлогом отказались. Это прямое и явное нарушение договора. Кроме того, этот договор не учитывает арсеналы Франции и Великобритании – 290 и 225 боезарядов. Да, договор заключался между США и РФ, но сегодня НАТО выступает единым фронтом против нашей страны. И каким образом будут использованы арсеналы Франции и Великобритании, мы не знаем, но можем предполагать, что вместе с американскими», – сказал Картаполов журналистам.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, считают, что США уже неоднократно нарушали положения договора.

«США, по сути, угрожают через испытания натурального ядерного оружия подорвать стратегический баланс ядерных сил, который сложился за последние десятилетия, в том числе усилиями Советского Союза и Российской Федерации. Если испытания действительно пройдут, мы должны иметь возможность симметричного ответа. Поэтому руки у нас не должны быть связаны. Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитики», — заявил Слуцкий с трибуны Госдумы.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что если Россия вернется в договор, многие его положения должны быть пересмотрены.

«Уже некоторое время мы не разрешали в соответствии с этим договором инспектировать наши объекты, в том числе, новейшие, которыми мы по праву гордимся. Это было правильно. Теперь мы просто официально приостанавливаем. Именно приостанавливаем, а не выходим. Мы рано или поздно вернемся к этому договору, но под ограничения не должны попадать наши новейшие разработки: «Цирконы», «Кинжалы», «Посейдоны», «Пересветы». Это мы все оставим для себя и для тех, кто не понимает, что такое реальная безопасность, которая не может быть обеспечена за счет умаления безопасности других государств»», – уверен Миронов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил, что принятием решения о выходе из СНВ парламент начинает реализацию положений послания президента.

«Когда бомбили Хиросиму и Нагасаки США единственная страна, которая обладала ядерным оружием. Сегодня список стран шире. Поэтому так, как они себя ведут недопустимо», – сказал Володин, ставя вопрос на голосование. .