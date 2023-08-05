Россия вернется в «зерновую сделку», когда у Украины не останется портов

05.08.2023 15:58
  (Мск) 
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Война, Дзен, Россия, Украина


Россия будет продолжать уничтожать украинские порты пока не доведет этот процесс до конца.

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

Россия будет продолжать уничтожать украинские порты пока не доведет этот процесс до конца. Об...

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«Да, Россия бьет по нашим портам, уничтожая инфраструктуру, и это абсолютно прогнозируемые действия, которые напрашивались сразу же после завершения зерновой сделки. Если Россия выходит из «зерновой сделки», она сразу же бьет по портам, чтобы не было попыток обойти новую действительность… Очевидно, что дальше будут бить по портам, доуничтожая инфраструктуру Украины», – сказал Бондаренко.

Он не исключил, что Россия вернется в «зерновую сделку» только после того, как украинские порты будут окончательно уничтожены.

«Россия не сказала, что она не собирается продлевать «зерновую сделку». Они сказали: только если будут выполнены определенные условия. Но эти условия невыполнимы со стороны Запада. США настаивают на санкциях против российских удобрений, аммиака и всего прочего и не собираются их снимать. Украина сказала, что обойдется без России, но пока что не особо получается. Поэтому необходимы новые переговоры. Представитель США при ООН сказал, что Россия вернется в «зерновую сделку». Это можно расшифровать, сто США не против снять часть санкций и ограничений. Но тогда вопрос, насколько искренни США в желании помочь Украине. Санкции же вводились не просто так. Если Россия разбомбит порты, она может сказать: мы возвращаемся, пусть транспортируют то, что смогут. Этот период может болезненно аукнуться Украине – от выхода до возвращения России. Может так случиться, что нам будет неоткуда транспортировать», – сказал Бондаренко.

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