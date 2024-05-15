Россия вернула Работино – итоги летнего контрнаступа ВСУ обнуляются

Михаил Рябов.  
15.05.2024 14:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 730
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Сюжет дня, Украина


Минобороны РФ заявило о полном изгнании украинской армии из бывшего села Работино в Запорожской области (населенный пункт уже давно превращен в руины).

Захват этого посёлка ценой высоких потерь техники и личного состава был одним из немногих территориальных приобретений в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ. Таким образом, теперь украинской стороне нанесён имиджевый удар, обнуляющий и без того сомнительные успехи.

Минобороны РФ заявило о полном изгнании украинской армии из бывшего села Работино в Запорожской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Для официального Киева это будет вдвойне болезненно накануне «саммита мира», где Владимир Зеленский собирался разглагольствовать о поражении России и выплате репараций Москвой.

Однако нужно понимать, что и для российской стороны бои за возвращение Работино также были тяжелыми. Чтобы отбить небольшой населенный пункт, потребовалось несколько недель. Каналы российских военкоров неоднократно отмечали, что село возвращается не путём обходных маневров, а серией кровопролитных штурмов.

Очевидно, успех в Работино стал возможен после ослабления обороны ВСУ на данном участке, поскольку противник вынужден в авральном порядке перебрасывать подкрепления в Харьковскую и Сумскую области, надеясь остановить продвижение русской армии теперь и там.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть