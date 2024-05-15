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Минобороны РФ заявило о полном изгнании украинской армии из бывшего села Работино в Запорожской области (населенный пункт уже давно превращен в руины).

Захват этого посёлка ценой высоких потерь техники и личного состава был одним из немногих территориальных приобретений в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ. Таким образом, теперь украинской стороне нанесён имиджевый удар, обнуляющий и без того сомнительные успехи.

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Для официального Киева это будет вдвойне болезненно накануне «саммита мира», где Владимир Зеленский собирался разглагольствовать о поражении России и выплате репараций Москвой.

Однако нужно понимать, что и для российской стороны бои за возвращение Работино также были тяжелыми. Чтобы отбить небольшой населенный пункт, потребовалось несколько недель. Каналы российских военкоров неоднократно отмечали, что село возвращается не путём обходных маневров, а серией кровопролитных штурмов.

Очевидно, успех в Работино стал возможен после ослабления обороны ВСУ на данном участке, поскольку противник вынужден в авральном порядке перебрасывать подкрепления в Харьковскую и Сумскую области, надеясь остановить продвижение русской армии теперь и там.