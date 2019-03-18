Выборы
//exit;
18.03.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Крым, Политика, Россия
Просмотров:

Россия вернулась в мировую историю

Воссоединившись с Крымом, Россия показала, что ее история насчитывает 1000 лет, а не четверть века.

Об этом в статье на страницах “Известий” пишет политолог Алексей Чадаев, напомнивший, что еще в 2003 году американский политолог Стивен Коэн для характеристики будущего отношений Запада и России предложил термин «прохладная война».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“И всё, что произошло с тех пор, подтверждает его точность. Решением по Крыму мы не создали причину превращения «прохладной войны» во «вторую холодную». Причина — поистине фундаментальная — состоит в том, что, демонтировав восточный блок и распустив СССР, мы не дали мировому гегемону себя победить. Акта капитуляции не было, и в этом смысле, с точки зрения гегемона, за нами должок. А Крым — повод его взыскать”, – отметил автор.

По его словам, в 1991 году Россия сбросила с себя обязательства по защите слабых даже внутри собственной страны, обрекая на борьбу за выживание всех, кто «не вписался в рынок», что устраивало как Запад, так и купленную им часть российской элиты.

“Вернув Крым, мы сказали, что России не 25 лет, а тысяча. Этим мы заявили, что вернулись в мировую историю, снова став самими собой. А также — что мы всегда защищали и будем защищать слабых. И во внешнем мире, и, что важнее, внутри страны: майские указы — они в конечном счете о том, что каждый гражданин имеет право на достойную жизнь. Что бы ни думали по этому поводу «невидимые руки рынка». Нам этого никогда не простят. И это хорошо”, – резюмирует Чадаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть