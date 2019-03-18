Россия вернулась в мировую историю

18.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Воссоединившись с Крымом, Россия показала, что ее история насчитывает 1000 лет, а не четверть века.

Об этом в статье на страницах “Известий” пишет политолог Алексей Чадаев, напомнивший, что еще в 2003 году американский политолог Стивен Коэн для характеристики будущего отношений Запада и России предложил термин «прохладная война».

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“И всё, что произошло с тех пор, подтверждает его точность. Решением по Крыму мы не создали причину превращения «прохладной войны» во «вторую холодную». Причина — поистине фундаментальная — состоит в том, что, демонтировав восточный блок и распустив СССР, мы не дали мировому гегемону себя победить. Акта капитуляции не было, и в этом смысле, с точки зрения гегемона, за нами должок. А Крым — повод его взыскать”, – отметил автор.

По его словам, в 1991 году Россия сбросила с себя обязательства по защите слабых даже внутри собственной страны, обрекая на борьбу за выживание всех, кто «не вписался в рынок», что устраивало как Запад, так и купленную им часть российской элиты.

“Вернув Крым, мы сказали, что России не 25 лет, а тысяча. Этим мы заявили, что вернулись в мировую историю, снова став самими собой. А также — что мы всегда защищали и будем защищать слабых. И во внешнем мире, и, что важнее, внутри страны: майские указы — они в конечном счете о том, что каждый гражданин имеет право на достойную жизнь. Что бы ни думали по этому поводу «невидимые руки рынка». Нам этого никогда не простят. И это хорошо”, – резюмирует Чадаев.