«Россия виновата во всём»: Новая программа правительства Украины

17.06.2020, Харьков, Марк Старолисов

Правительство Шмыгаля внесло в Верховную Раду Украины новый вариант своей программы действий. Предыдущий текст Кабмин презентовал еще в начале апреля, но его в Раде оценили на твёрдую «двойку» и отправили на доработку.

Одобрение программы в сессионном зале — это иммунитет от отставки правительства на год. В первый раз проект вообще не дошёл до голосования. Очень на то похоже, что Шмыгаль и его команда теперь будет ставить вопрос ребром: «Или вы выступаете за патриотическую программу, или вы агенты страны-агрессора». И данный вариант текста на это и рассчитан.

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В обновленном документе вместо 10 страниц — аж 85. Однако конкретики больше не стало. А объемы выросли за счет облизывания НАТО и ЕС и претензий к России. При этом все спорные позиции – будь то медреформа, отсутствие реальных подвижек по Донбассу, продолжение тарифной политики — остались.

Россия виновата во всём.

В начале программы говорится нечто такое, что мы где-то уже видели. По мнению разработчиков, европейского уровня жизни Украина может достигнуть к 2030 году. Сразу вспоминается коммунизм к 1980 году, полное обеспечение продовольствием к 1990 году и обеспечение каждой семьи отдельной квартирой к 2000 году. Из всего вышеобещанного разве что с квартирами почти получилось, да и то благодаря высокой смертности и массовой эмиграции. В общем, если называют год, то брешут с умным видом.

«Российская агрессия» встречается в тексте 25 раз! Главным виновником тяжелой ситуации на Украине во всех сферах объявляется Россия, которая «сдерживает развитие украинской экономики». Второе и третье место среди напастей занимают коронавирус и мировой экономический кризис. Там дается прогноз: в 2020 году экономика упадет практически на уровень 2015 года.

Целых шесть пунктов посвящено тому, как Украина будет судиться с Россией и вводить против нее санкции, что в переводе с бюрократического на обывательский означает: никакой нормализации отношений при этом составе правительства с северо-восточным соседом ждать не приходится. Будут только провокации и шантаж с одной стороны и «выражение озабоченности» — с другой.

Главное же, что Украина обязалась учитывать «гендерный компонент» при формировании органов власти. Целью правительства прямо признается «включение гендерного компонента в государственные программные документы». Вопрос лишь в том, сколько гендеров – и чему будет равна квота ЛГБТ-сообщества. А то по сравнению с предыдущим составом открытых геев стало значительно меньше! Не по-европейски это!

К МВФ передом, к народу задом.

Есть, конечно, в правительственной программе и такой пункт, как, типа, «защита прав национальных меньшинств и коренных народов». Но не стоит обольщаться! Там же через запятую добавляется — «популяризация культурного наследия и культурных ценностей». Главная задача здесь — национально-патриотическое воспитание и формирование «украиноцентрического языкового культурного пространства». В этой связи, например, говорится, что нужно до 78% увеличить число книг, издаваемых на государственном языке.

Наиболее интересная формулировка — «повышение уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет». То есть, власть подразумевает, что подростки не учатся, а работают. Как и пенсионеры, само собой.

В пункте про субсидии власть планирует «возвращать членов малообеспеченных семей на рынок труда». Речь идет не о выплате субсидий, а о том, чтобы заставить работать. Вот только вопрос, где работать, особенно в малых городах и там, где встали градообразующие предприятия. Советская власть боролась с тунеядством, но при этом гарантировала всеобщую занятость. Каждый мог найти себе работу. Какую — это уже другой вопрос.

Что же касается коммунальных тарифов, то здесь говорится довольно расплывчато: «Реструктуризация задолженности населения за потребленные коммунальные услуги». Если реструктуризация, то это значит система рассрочек и списаний. Ведь так же? А вот не так!

Среди документов, крутящихся в правительстве есть и те, которые регламентируют выселение за долги. Новые штрафы за просрочку могут достигать 50% от суммы долга. За просроченные платежки могут даже наложить арест на имущество и забрать квартиру, как прописано в законопроекте №3613, который недавно зарегистрировали в парламенте нардепы от фракции «Слуга народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Напомню, что все предыдущие правительства и президенты уклонялись от массовых выселений и посадки должников «на счётчик». Это была своего рода «красная линия»: чиновники боялись бунта, риэлторы — обвала цен из-за превышения спроса над предложением, а люди знали, что можно платить не всё, и им за это ничего не будет.

Вот такая программа. Вернее, пока еще проект, который вполне может быть принят Радой.