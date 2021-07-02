Россия включается в гонку за Луну

02.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты готовят почву для фактического захвата Луны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, эксперт Российского совета по международным делам Эмиль Сайфуллин.

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По его словам, на Луне есть серьезные запасы полезных ископаемых: редких металлов, например, иридия и платины, а также изотопа гелия (Гелий-3), который многие считают весьма перспективным топливом для термоядерной энергетики нового поколения.

«При нынешнем уровне технического развития их добывать нерентабельно, однако по мере совершенствования технологий ситуация может поменяться кардинально, и уже недра нашего спутника станут «кладовой» Земли», – сказал Сайфуллин.

Также, говорит он, Луна может стать новым космодромом, с которого корабли будут отправляться на другие планеты, поскольку , сила притяжения на нашем спутнике в 6 раз меньше, чем на Земле, соответственно и топлива придется тратить намного меньше. Кроме того, на Луне нет атмосферы, и кораблю не надо будет преодолевать сопротивление воздуха.

Собеседник издания напоминает, что существует Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 1979 года, в котором спорные и неточные моменты Договора о космосе урегулированы.

«Но его ратифицировали только 18 государств. СССР и США участвовали в разработке текста соглашения, однако в итоге его не подписали. Могу предположить, что, в свое время советское правительство увидело, что в Белом доме не хотят подписывать документ, и решило тоже не налагать «на всякий случай» на себя подобные ограничения. И, как в итоге показала история, не зря.

Ведь США в прошлогоднем указе президента Дональда Трампа особо подчеркнули свое непризнание «Соглашения о Луне». Это было сделано специально, чтобы впоследствии нельзя было «подтянуть» Вашингтон к данному документу, заявив, что американцы его поддерживали «молчаливым согласием», – отмечает эксперт.

Он считает, что России нужно развивать инициативы с партнерами, чтобы не отстать в гонке за Луну.

«Вот сейчас Россия идет по пути создания совместной с Китаем лунной станции. И выращивать собственных «Илонов Масков», чтобы в дальнейшем и у нас были компании, которые при господдержке продвигали бы смелые инновационные проекты, на которые государство впоследствии смогло опереться», – убежден Сайфуллин.