Россия включилась в навязанную ей Западом игру по дестабилизации врагов – эксперт

Россия вернулась в режим Холодной войны времен СССР, когда противостояние с США и Западом ведется на территории третьих стран. Поэтому договоренности по Украине не изменят сам театр действий, где два игрока будут стараться нанести удар, максимально близкий к территории противника.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал эксперт центра военно-политической журналистики, автор популярного блога «Colonelcassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, они рассчитывают, что если добиться какой-то временной заморозки, сама кампания Холодной войны против России не прекратится, и давление как на западных наших границах, так и на южных – оно будет безусловно продолжаться. Просто надо понимать, что мы находимся в реалиях, идентичных реалиям прошлой Холодной войны, когда шла борьба на территории третьих стран. Эта борьба будет безусловно идти. У тех стран, которые расположены у наших границ, будет идти кампания по выдавливанию российского влияния и насаждению там влияния Запада», – отметил он и добавил, что Россия действует в русле тех же паттернов, в которых действовал СССР.

«Провела африканскую кампанию, которая привела, по сути, к краху французского неоколониализма. Мы видим поддержку социалистических режимов в Латинской Америке, как президент Мадуро сейчас пытается аннексировать часть страны, которая ориентирована на Запад. Опять же, это игра, в которой играют обе стороны, и, безусловно, у России там есть свои союзники. Поэтому надо просто понимать правила этой игры, защищать свои сферы влияния у наших границ и атаковать сферы влияния наших противников, в том числе и у их границ, и в других регионах. В том числе на Ближнем Востоке, в Африке, там, где есть возможность ударить по ним. И мы видим – эти удары наносятся», – подчеркнул эксперт.

Однако и противник не сидит сложа руки, и сейчас Франция старается через Армению отомстить за свои потери.

«Макрон, который потерпел поражение в Африке, по сути, председательствует при развале французской колониальной империи. Он сейчас пытается как-то отомстить России, поддерживая Пашиняна, поставляя туда оружие. Такая попытка отыграться. Может получится, а может и нет. Это уже зависит от того, как наши операторы процессов будут работать в Закавказье. Но сам Макрон потерял уже три или даже четыре страны, которые фактически выпали из его сферы влияния. Пока у нас плачутся, что у нас Армению могут в теории отобрать, у той же Франции четыре страны отобрали. И это потому что, опять же, это игра, в которую играют два игрока», – заключил Рожин.