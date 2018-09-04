Россия вместо вертолетоносцев выбирает десантные корабли

04.09.2018, Москва, Максим Карпенко

Россия отказалась от строительства собственных вертолетоносцев из-за их нецелесообразности в использовании современной армией РФ. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на бывшего командующего Балтийским флотом Владимира Валуева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, российская военная промышленность может строить вертолетоносцы самостоятельно, однако они неэффективны и уязвимы в составе ВМФ, а их функции могут выполнять десантные корабли, состоящие на вооружении у российской армии.

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«Взвесив все за и против, наше военное руководство пришло к выводу, что строительство вертолетоносцев для ВМФ России нецелесообразно, поскольку их функции дублируют другие — уже имеющиеся у нас вооружения, в том числе десантные корабли», – отметил Валуев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Франция под давлением США отказалась от поставок России вертолётоносцев типа Мистраль. После этого корабли были реализованы Египту, но с оборудованием, которое уже успели смонтировать российские специалисты, а также российскими вертолетами. Таким образом, Москва получила от Франции компенсацию, а от Египта крупный контракт на технику и ее обслуживание.